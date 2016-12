27 gennaio 2014 Valerie, prime foto dopo l'addio a Hollande Intanto l'Eliseo la cancella da Twitter In viaggio in India, l'ex compagna del presidente francese regala (pochi) sorrisi ai fotografi. Scomparso il suo account di première dame dal sito di microblogging Tweet google 0 Invia ad un amico

14:33 - Dopo due settimane di reclusione, Valerie Trierweiler non si nasconde più. A poche ore dall'annuncio ufficiale della sua separazione dal presidente francese, François Hollande, l'ormai ex première dame, impegnata in un viaggio in India organizzato prima dello scandalo, si mostra ai fotografi. Intanto l'Eliseo ha cancellato il suo account istituzionale da Twitter: la prima signora di Francia è tornata una cittadina come tutte le altre.

A più di 7mila chilometri da Parigi, Valerie regala qualche sorriso ai fotografi ma nella maggior parte degli scatti sembra voler sfuggire ai loro obiettivi. Il viaggio a Mumbai per conto del gruppo "Action against hunger", da tempo sulla sua agenda, non è stato cancellato dopo lo scandalo scoppiato due settimane fa.



Il 10 gennaio, il settimanale francese Closer aveva rivelato la relazione di Hollande con l’attrice Julie Gayet, 41 anni. Sabato pomeriggio l'inquilino dell'Eliseo ha annunciato alla stampa la separazione.