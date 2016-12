01:12 - Un uomo di 88 anni del Nevada è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'anziano si è infatti presentato armato nell'ospedale dove era ricoverata la moglie e le ha sparato. La donna, ferita al petto, è in fin di vita. Secondo quanto riportato dai media locali, William Dresser è in carcere sotto sorveglianza delle guardie, che temono possa tentare il suicidio. Per ora non è stata resa nota l'identità della donna.