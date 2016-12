23:53 - Atterraggio di emergenza per un volo American Airlines a Kansas City. Tutti i passeggeri e l'equipaggio sono stati evacuati dal velivolo e le autorità stanno ancora indagando sul dispositivo sospetto trovato in un dei bagni del velivolo, partito da San Francisco e diretto a New York. Si tratterebbe di una chiavetta Usb attaccata alla parete di un bagno.