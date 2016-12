15:43 - "La visita del presidente russo Vladimir Putin in Crimea non farà altro che esacerbare le tensioni". Lo ha affermato una portavoce della Casa Bianca. Dello stesso tono anche le dichiarazioni dell'Ucraina. Il governo di Kiev, in una nota, esprime infatti la sua forte contrarietà alla presenza di Putin "in Crimea e nella città di Sebastopoli, temporaneamente occupate dalla Russia".