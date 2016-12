06:47 - Laboratori federali ad Atlanta hanno impropriamente spedito agenti patogeni altamente pericolosi come antrace, batteri del botulino e virus dell'influenza aviaria ad altri laboratori in 5 diverse occasioni negli ultimi 10 anni. Lo riporta il Washington Post, affermando che gli incidenti hanno indotto i Center for Disease Control and Prevention (Cdc) a fermare le attività di due laboratori.