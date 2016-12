Usa, vince alla lotteria tre volte in sole tre settimane

08:28 - A Chicago la Dea bendata ha baciato tre volte di fila un 31enne che ha vinto ripetutamente alla lotteria nel giro di sole tre settimane, per un bottino complessivo di 276mila dollari. Il super fortunato si chiama Christopher Kaelin, ha 31 anni e dice che le vincite gli permetteranno di saldare i prestiti di studio, le spese per l'imminente matrimonio e il mutuo.

I primi 25mila dollari sono arrivati con un biglietto del gratta e vinci, all'inizio di aprile. La fidanzata racconta: "Eravamo così entusiasti che siamo andati fuori a cena per festeggiare. Quando ci siamo fermati in una stazione di servizio, ho deciso di acquistare un altro biglietto e ho vinto mille dollari". La settimana successiva Christopher è tornato nella stessa edicola e ha tentato ancora la sorte: stavolta però, la vincita è stata di 250mila dollari anche se a una prima lettura distratta ed emozionata pensava che la somma avesse uno zero in meno.