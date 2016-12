Usa, video mostra il 16enne che ha viaggiato nel vano ruote di un aereo

12:24 - A fine aprile, dopo una lite in famiglia, un 16enne californiano era scappato di casa e aveva viaggiato come clandestino, nascosto per 5 ore, a 11mila metri di altitudine, nel vano ruote di un aereo che lo aveva portato fino alle Hawaii. Le telecamere di sicurezza dell'aeroporto Kahului dell'isola di Maui hanno ripreso il momento in cui il giovane esce dal suo nascondiglio prima di essere intercettato dagli agenti di sicurezza.