Usa, tragico incendio: morti quattro bimbi

15:47 - Quattro bambini sono morti in un enorme incendio divampato nella notte nei sobborghi di Filadelfia, in Pennsylvania, distruggendo otto case a schiera. Il più grande di loro aveva quattro anni, la più piccola, una bimba, un mese di vita. Almeno quattro i feriti e una quarantina le persone evacuate. Ancora poco chiare le cause dell'incidente.

"Questo è un giorno tragico per la città di Filadelfia", ha detto il capo dei vigili del fuoco spiegando come per i quattro piccoli non ci sia stato nulla da fare nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi.



Davanti alle abitazioni, divorate dalle fiamme, scene di disperazione. Tutte le famiglie erano da poco andate a dormire dopo una giornata di festeggiamenti per il 4 luglio, festa dell'Indipendenza, conclusasi con i tradizionali fuochi di artificio.



Ancora sconosciute le cause del rogo che, secondo il racconto dei testimoni, si è propagato così rapidamente da rendere difficile la fuga.



Le fiamme sarebbero partite proprio dall'abitazione dove vivevano le quattro piccole vittime.



Donna salva due bambini - Una donna racconta che, appena fuggita dalla sua casa, ha visto due bambini alla finestra di un primo piano che urlavano tra le fiamme spaventati. Si è quindi appostata in strada sotto di loro e li ha fatti cadere sulle proprie spalle salvandoli.