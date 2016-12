28 aprile 2014 Usa, tornado nel Sud: almeno 17 morti Le cittadine più colpite risultano quelle di Vilonia e Mayflower, ma il tornado è arrivato a lambire la periferia di Little Rock, la capitale dello Stato Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:52 - Sono almeno 17 i morti causati dai tornado che hanno colpito alcuni Stati centrali nel Sud e Sud-Ovest degli Stati Uniti. Le cittadine più colpite risultano quelle di Vilonia e Mayflower, ma il tornado è arrivato a lambire la periferia di Little Rock, la capitale dello Stato. I servizi di soccorso dell'Arkansas registrano quindici morti, quelli dell'Oklahoma almeno due.

A Vilonia, nell'Arkansas, dove il centro della città è stato ridotto in rovine è accorsa anche la Guardia Nazionale, per aiutare nelle operazioni di soccorso. Nei giorni scorso tornado erano stati registrati in North Carolina, Nebraska, Iowa e Missouri.



Il tornado che ha colpito in Oklahoma si è in seguito diretto verso nord, nel Kansas, dove il suo passaggio ha provocato il ferimento di 25 persone nella cittadina di Baxter Springs. In seguito al transito della tromba d'aria nella città è stata registrata anche la morte di una persona, ma non è chiaro se il decesso sia legato al tornado. Per oggi i meteorologi prevedono la formazione di altri tornado, nel Sud degli Stati Uniti e nella valle del fiume Mississippi.