Usa, testimone mangia documento in tribunale per difendere un imputato

10:58 - Richard Masten, direttore del Miami-Dade Crime Stoppers, per proteggere l'identità di un informatore anonimo ha preferito mangiare un documento invece di consegnarlo al giudice che lo richiedeva. L'uomo è stato condannato per oltraggio alla Corte e passerà 14 giorni in prigione per aver deglutito la prova relativa ad un caso di possesso di cocaina. La sua condanna inizierà settimana prossima. Masten in sua difesa ha dichiarato di averlo fatto per mantenere anonima l'identità di chi forniva la prova per il caso e anche se il foglio di carta non conteneva il nome dell'utente, Masten credeva ci fossero abbastanza dettagli per risalire alla sua identità.