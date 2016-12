Usa, tenevano il figlio autistico in gabbia per via dei suoi raptus violenti

17:59 - Orrore in California dove due genitori sono stati arrestati poiché erano soliti imprigionare il figlio autistico in una gabbia per animali. L'accusa per Tracy Trang e Loi Vu è di maltrattamento di minori e sequestro di persona. Le autorità si sono attivate non appena ricevuta una segnalazione anonima che denunciava il fatto.

La polizia ha fatto irruzione nell'appartamento e ha trovato la gabbia con all'interno un materasso e delle lenzuola ma senza il bambino all'interno. I genitori hanno cercato di spiegare che l'utilizzo era limitato alle volte in cui il figlio soffriva di scatti di ira violenta. Gli inquirenti stanno indagando sui dettagli della vicenda, in quanto il bambino è stato trovato ben nutrito e in ottima salute. Il giudice deciderà nei prossimi giorni se confermare le accuse, nel frattempo il piccolo e suoi fratellini sono stati affidati ai servizi sociali.