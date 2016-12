8 febbraio 2014 Usa, studentessa scatta un selfie con un cadavere e lo posta su Instagram La ragazza, che studia biologia alla Clements High School, in Alabama, ha deciso di fare la macabra foto durante una visita all'obitorio per una ricerca scolastica. Ora la scuola prenderà provvedimenti Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

00:08 - Finisce nei guai per aver pubblicato un selfie in compagnia di un cadavere. Protagonista della vicenda è una ragazza della Clements High School, in Alabama. La giovane, durante una gita, si è messa in posa con il morto, pubblicandola poi la foto sul suo profilo Instagram. L'immagine, rimossa poi dal social network, ha scatenato diverse polemiche. Il preside della scuola ha detto che saranno presi provvedimenti nei confronti della ragazza.

La studentessa di biologia ha scattato la foto mentre era con la classe in visita ad un obitorio per una ricerca medica. Nonostante fosse proibito fare foto all'interno della cella frigorifera, la giovane ha comunque deciso di immortalare il macabro momento e di condividerlo con gli amici.