Usa: studentessa mette all'asta la sua verginità, poi ci ripensa

17:40 - Si parla di tantissimi soldi, un'asta la cui offerta superava gli 800 mila dollari con in palio la verginità di Elizabeth Raine, una bellissima studentessa americana. La giovane, però, ha cambiato idea: addio all'asta e addio anche a una sicura ricchezza.



Originaria di uno stato del sud, Elizabeth ha vissuto in Arabia Saudita. All'inizio la giovane aveva deciso di non mostrarsi ma, per alzare il livello delle offerte sul suo sito, ha cominciato a postare foto stile Playboy. Arrivati quasi allo scadere dell'asta, la studentessa, ha deciso di mollare tutto forse anche per paura, vista la campagna d'odio che si era sviluppata attorno a questa vicenda. Intanto, però, tutti parlano di lei: America, Giappone e ora anche l'Italia. E magari la ricchezza arriverà comunque da un'attività più "regolare".