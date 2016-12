Usa, stop voli commerciali su Siria

06:00 - La Federal Aviation Administration (Faa), l'Agenzia federale americana per i voli civili, ha deciso di proibire tutti i voli commerciali Usa nei cieli della Siria, a causa "del conflitto armato in corso e per la precaria situazione della sicurezza". In un comunicato diffuso lunedì sera, la Faa ha affermato che "sulla base di una aggiornata valutazione dei rischi riteniamo sia prudente proibire di volare verso, dalla o sopra la Siria".