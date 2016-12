Usa: stop tensioni Cina-Giappone

06:00 - Gli Stati Uniti hanno messo in guardia la Cina contro le tensioni nello spazio aereo internazionale, dopo che caccia cinesi avrebbero affiancato aerei militari giapponesi sul Mar Cinese orientale, conteso tra i tue Paesi. Il Dipartimento di Stato americano ha fatto sapere di non accettare "che la Cina abbia dichiarato una zona aerea di difesa e d'identificazione sul Mar Cinese orientale" ed esorta Pechino a "non metterla in atto".