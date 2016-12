05:51 - Gli Stati Uniti hanno "sospeso tutti i legami militari" tra Washington e Mosca, in seguito all'intervento russo in Crimea. Lo rende noto il Pentagono. La sospensione è stata decisa "alla luce dei recenti sviluppi in Ucraina" nonostante il dipartimento della Difesa abbia un interesse nelle relazioni militari con la Russia "per rafforzare la trasparenza, migliorare la comprensione reciproca e ridurre i rischi".