19:59 - Altra sparatoria in America, stavolta all'interno della sede del Tribunale di Salt Lake City, in Utah. Per fortuna non ci sono stati morti, ma un solo ferito, che non è grave. Secondo la stampa locale, l'attacco sarebbe legato a un regolamento di conti tra gang, dato che era in corso un processo ai danni di una di queste organizzazioni criminali. Tutta la zona è stata isolata. Sul posto sono arrivati gli agenti del Fbi.