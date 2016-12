22:02 - Un morto e due feriti è il primo bilancio di una sparatoria nei pressi di una scuola superiore, la Phoenix High School di Lawrenceville, vicino alla città di Atlanta in Georgia. Lo rende noto la Polizia locale. Non è ancora chiara la dinamica di quanto è accaduto. Non si sa nemmeno se i colpi venivano dalla strada o dall'istituto scolastico.