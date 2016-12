25 gennaio 2014 Usa, sparatoria al centro commerciale Uomo uccide due persone e si toglie la vita Paura a Columbia, nello Stato del Maryland. Un uomo armato ha aperto il fuoco, ha ucciso due persone. Le ragioni che hanno spinto al gesto folle non sono ancora chiare Tweet google 0 Invia ad un amico

22:38 - Momenti di paura in Maryland, negli Stati Uniti, dove un uomo ha aperto il fuoco all'interno di un centro commerciale a Columbia, uccidendo due persone (un uomo e una donna sui 20 anni, dipendenti del mall) prima di rivolgere l'arma verso se stesso e togliersi la vita. Ci sono anche diversi feriti. L'aggressore avrebbe sparato otto, dieci colpi di arma da fuoco in quella che sarebbe potuta essere una vera strage.

Il sabato il centro commerciale di Columbia è una delle mete più popolari e, anche se la polizia non ha diffuso numeri su quante persone vi fossero all'interno durante la sparatoria, di sicuro il centro era affollato. La polizia è subito accorsa dopo la chiamata ricevuta alle 11.15 ed ha proceduto a bloccare le vie d'accesso e di uscita del centro commerciale.



Le ragioni che hanno spinto al gesto folle non sono ancora chiare, così come la polizia non conosce ancora l'identità né delle due vittime né dello sparatore.



Il centro commerciale si trova a circa 40 chilometri da Washington ed è stato costruito nel 1971. Fra i dipendenti e i clienti del mall è stato subito panico, fin dal primo colpo avvertito anche se molti inizialmente hanno ritenuto che si trattasse di un rumore legato ai lavori di costruzione in corso poco distante. La polizia ha chiesto a tutti i presenti di mantenersi a disposizione e di essere pronti a eventuali perquisizioni. Le indagini vanno avanti con le autorità inclusi gli Swat team, che cercano di capire se fra lo sparatore e le vittime ci siano legami o se il gesto sia stato solo quello di un folle. Nei minuti che sono seguiti allo scattato allarme, la polizia si è affidata a Twitter per comunicare all'interno e all'esterno del centro commerciale, invitando alla calma e a mantenersi lontano dal mall.