Usa, spara e uccide sei persone: killer è il figlio di un regista Hollywood

01:22 - Massacro in California. Un giovane ha cominciato a sparare all'impazzata da un'auto in corsa, uccidendo almeno sei persone e ferendo molti altri passanti a Isla Vista, vicino all'Università di Santa Barbara. Il killer, Elliot Rodgers, figlio 22enne del regista di Hollywood Peter Rodgers, è morto. La polizia parla di "assassinio di massa premeditato".

Secondo una prima ricostruzione tutto è cominciato quando da una Bmw nera in corsa sono cominciati a partire colpi di arma da fuoco all'indirizzo di chiunque si trovasse per strada e sui marciapiedi. La folle corsa, durata una decina di minuti, si è quindi conclusa contro un'automobile parcheggiata, dopo un inseguimento con una pattuglia della polizia.



Non è ancora chiaro se il killer, trovato morto con un colpo di arma da fuoco alla testa, si sia suicidato o sia stato raggiunto dalle pallottole esplose dagli agenti. Gli investigatori hanno descritto l'omicida come una persona affetta da "gravi disturbi mentali" e stanno indagando su un video postato sui social media in cui l'uomo lancia una violenta invettiva contro alcune donne che probabilmente avevano rifiutato le sue avances.



A rivelare l'identità dell'omicida è stato uno degli avvocati di Peter Rodger. Quest'ultimo, noto documentarista, è stato aiuto regista anche del film "The Hunger Games".