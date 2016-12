6 maggio 2014 Usa, separate alla nascita: due gemelle si incontrano a 78 anni Solo un anno fa si sono trovate grazie alle ricerche dei figli. Ora faranno una vacanza insieme per recuperare il tempo perduto Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Un'oceano e il silenzio della loro madre le ha tenute separate per 78 anni, fino alla scorsa settimana quando Ann Hunt è volata in Florida dall'Inghilterra, per abbracciare la sorella gemella Elizabeth Hammel, dalla quale era stata separata al momento della nascita.

La mamma delle due donne, venute alla luce a Aldershot, in Gran Bretagna, nel 1936, era una donna di servizio che, dopo essere stata abbandonata dal padre delle gemelline mentre era ancora incinta, decise di dare le due piccole in adozione.



Una volta nate, la madre diede però, in adozione solo Ann, poiché Elizabeth aveva un difetto alla colonna vertebrale che ne avrebbe reso difficile l'affidamento. Entrambe le sorelle sono cresciute da figlie uniche, ma Elisabeth aveva sempre saputo di avere da qualche parte nel mondo una gemella. Per Ann, la sorpresa è invece arrivata solo un anno fa, quando ha iniziato a ricercare notizie sui suoi genitori naturali: i figli di Ann sono riusciti ad individuare Elizabeth in America.



Da allora le due donne si parlando spesso al telefono: la riunione negli Stati Uniti è stata facilitata dalla scienziata Nancy Seagal, che conduce ricerche sulla salute di gemelli cresciuti separati per capire il ruolo svolto sull'evoluzione dalla genetica rispetto all'ambiente. Le gemelle ora verranno sottoposte a una serie di test, ma hanno soprattutto in programma una vacanza insieme.