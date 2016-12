Usa, sedicenne prodigio prende laurea e diploma nella stessa settimana

12:54 - Grace Bush ha solo sedici anni ma si è già aggiudicata un eccezionale primato: si è laureata ancora prima di ottenere il diploma di maturità. La ragazza "prodigio" vive a Hollywood e ha già in tasca una laurea in giustizia penale conseguita brillantemente alla Florida Atlantic University in tre anni, ma fra pochi giorni farà anche la maturità raggiungendo il record di due titoli di studio in una sola settimana. La "piccola Einstein" ha anticipato i tempi grazie a un programma di studio statale riservato agli studenti più brillanti e ha iniziato a studiare per l'università all'età di 13 anni frequentando i corsi in estate. Grace adesso ha intenzione di continuare gli studi in legge e vuole realizzare un ambizioso progetto: diventare un giudice della Corte Suprema.