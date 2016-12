Usa, scala montagna a mani nude: Alex star del "Free Solo"

18:09 - Una disciplina davvero mozzafiato: arrampicata in solitaria senza corde di sicurezza. Questo è il Free Solo, lo sport estremo che vede primeggiare l'americano Alex Honnold. Ventottenne che si arrampica a mani nude alla montagna e pian piano raggiunge la vetta. Ad aiutarlo a conquistarsi il titolo di "Messi del Free Solo" ci hanno pensato un amore smisurato per le altezze e quello per il contatto fisico con la roccia. Appena tre ore per i 750 metri di scalata del "el sendero luminoso" in Messico. Alex non si crede speciale ed è un ragazzo decisamente modesto, spinge la sua vita al limite e svela il segreto per non cedere in questa disciplina: va tenuta a bada la paura! Mai cedere...