02:01 - Una famiglia di tre persone dell'Illinois è stata arrestata dalla polizia con l'accusa di aver rubato giocattoli per 7 milioni di dollari. Secondo quanto riportano i media, gli oggetti venivano nascosti in un doppio fondo nell'abito della madre. La donna, insieme al marito e alla figlia, dopo aver sottratto i giocattoli li vendeva su eBay: in circa dieci anni i tre sarebbero riusciti a incassare circa 4 milioni di dollari.