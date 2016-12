Usa, rogo in casa:morti 4 bambini

17:24 - Quattro bambini sono morti nell'incendio della loro abitazione a Chicago, negli Stati Uniti. Due adulti, per sfuggire alle fiamme, si sono lanciati dalla finestra e versano in gravi condizioni. Le vittime, probabilmente fratelli, avevano un'età compresa tra i 5 e i 16 anni. Il rogo sarebbe divampato al piano sotto il loro appartamento ma l'unica via di fuga, una porta sul retro, non si apriva per un problema già in passato denunciato dagli inquilini.