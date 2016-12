Usa, ritirati 4 mln di kg di carne

23:21 - Un'azienda californiana sta ritirando dal mercato quasi quattro milioni di chili di carne distribuiti in California, Florida, Illinois e Texas perché per produrla ha utilizzato animali malati e deboli, senza ispezioni federali. Si tratta di carne prodotta dalla Rancho Feeding Corp. di Petaluma tra l'1 e il 7 gennaio, ha spiegato il Dipartimento dell'agricoltura Usa, aggiungendo che la carne non è adeguata per l'alimentazione umana.