Usa, ricoverata Barbara Bush

23:49 - Il presidente americano Barack Obama e la moglie Michelle hanno inviato i migliori auguri per una veloce guarigione a Barbara Bush. L'ex first lady, 88 anni, un anno più giovane del marito George H. Bush, è entrata in ospedale a Houston, Texas, alla vigilia del nuovo anno per difficoltà respiratorie legate a un principio di polmonite. "So di parlare a nome di tutti gli americani - afferma Obama - i nostri pensieri e le nostre preghiere sono per Barbara".