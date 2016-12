16 agosto 2014 Usa, ragazzo nero ucciso dalla polizia: le autorità diffondono il video della rapina Per la comunità locale di Ferguson, però, quello ripreso nelle immagini delle telecamere di sorveglianza non è Michael Brown, che è stato ucciso da un poliziotto dieci minuti dopo Tweet google 0 Invia ad un amico

07:50 - La polizia di Ferguson, nel Missouri, ha diffuso il video delle telecamere a circuito chiuso del negozio dove, secondo le autorità, Michael Brown avrebbe rubato una scatola sigari dal valore di 48,99 dollari prima di essere ucciso da un poliziotto. Secondo la comunità locale, però, il giovane di colore ripreso nel video non è Brown.

Nelle immagini si vede un ragazzo alto con un paio di bermuda e un cappello rosso che, secondo la polizia, corrisponde alla descrizione di Michael Brown. Il ragazzo nero è in compagnia di un altro giovane. Le immagini mostrano il proprietario del negozio che cerca di fermarlo e viene spintonato.



Dieci minuti dopo, Michael Brown è stato affrontato dal poliziotto: le autorità riferiscono di una presunta colluttazione durante la quale il giovane avrebbe tentato di strappare la pistola di mano all'agente. Testimoni hanno invece raccontato che Michael, che era disarmato, ha alzato le mani in segno di resa, ma è stato ucciso con "diversi colpi di pistola".



Polemiche per "i tempi" di diffusione del video - Twitter è stato sommerso di messaggi di protesta, soprattutto per il fatto che la notizia della rapina è stata resa nota solo nel giorno in cui è stata comunicata l'identità del poliziotto che ha ucciso il giovane.



Successivamente il capo della polizia di Ferguson, Thomas Jackson, ha comunque spiegato che Darren Wilson, il poliziotto che ha sparato a Michael Brown, non sapeva che il ragazzo era sospettato del furto di sigari: l'agente lo avrebbe fermato perché stava camminando in mezzo alla strada, bloccando il traffico.