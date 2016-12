Usa, ragazza muore travolta da un treno: voleva recuperare il telefonino

15:22 - Una ragazza di 14 anni è stata risucchiata e travolta da un treno merci in corsa. E' accaduto in California, in una piccola comunità. Jenna era con il fidanzato in stazione, quando tornando indietro a prendere il telefonino non ha visto il treno in arrivo e ha perso la vita. E sua madre Dena, come tutta la piccola comunità di Martinez, California, piange questa ragazza bellissima, prima della classe, popolare e simpatica a tutti, ma giustifica così un gesto in apparenza insensato: "non ha saputo calcolare bene i tempi".