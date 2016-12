Usa: pronte nuove sanzioni a Russia

21:34 - In un clima sempre più da guerra fredda, lo scontro sulla situazione in Ucraina è tra Washington e Mosca. "Siamo pronti a intraprendere nuove azioni se la provocazione della Russia in Ucraina proseguirà", ha detto l'ambasciatrice Usa all'Onu, Samantha Power. Da Mosca nessun passo indietro. La Russia, fa sapere il viceministro degli Esteri, potrebbe rivedere la sua posizione sui negoziati sul nucleare in risposta alle sanzioni imposte da Usa e Ue.