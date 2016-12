10:02 - Il proverbio "meglio tardi che mai" sembra confezionato su misura per Lela Babb Burden, una donna americana che all'età di 111 anni ha ricevuto ad honorem il diploma di scuola superiore che non era mai riuscita a conseguire. Lo scorso martedì l'arzilla vecchietta ha partecipato alla cerimonia di consegna del titolo di studio assegnatole dalla Booker T. Washington High School di Norfolk, in Virginia.



La signora Burden è nata nel 1903, quando alla Casa Bianca stava Theodore Roosevelt e un presidente di colore non era nemmeno immaginabile . "Non sono ancora vecchia", ha detto la diretta interessata che aveva dovuto interrompere la carriera scolastica quando da ragazza era scoppiata un'epidemia di inlfuenza. Il matrimonio e il suo impegno costante per la comunità le avevano impedito di terminare il percorso sui libri.