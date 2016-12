08:59 - Nuova controversa copertina di "Time". Quella del numero in uscita, infatti, è dedicata per la prima volta a un transgender. Si tratta di Laverne Cox, attrice e produttrice televisiva afroamericana che negli Stati Uniti è divenuta una delle leader del movimento per la difesa dei diritti Lgtb. "The Transgender Tipping Point" (il punto di non ritorno) titola il magazine, parlando di "nuova frontiera per i diritti civili in America".



"Time", infatti, spiega la sua scelta sottolineando come a circa un anno dalla sentenza della Corte Suprema a favore delle nozze gay la nuova sfida sul fronte dei diritti sia proprio quella legata alla condizione dei transgender.



"Mi sono sentita una donna per la prima volta in terza elementare - ha raccontato l'attrice al Time - e la maestra all'epoca disse a mia madre: 'Signora suo figlio finirà a New Orleans vestito da donna'" . "I tempi sono cambiati - prosegue quindi Laverne, protagonista di una seguitissima serie televisiva su Netflix - e oggi rispetto a quando sono cresciuta io puoi sentirti meno solo grazie a internet. E penso che anche sui media le giovani trans possano trovare più modelli a cui accostarsi rispetto al passato".