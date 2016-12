Usa,pena morte eseguita in Missouri

00:28 - Il boia è tornato in azione negli Stati Uniti, in Missouri, dove è stato giustiziato con un'iniezione letale un uomo di nome Michael Worthington. Era stato condannato a morte per aver stuprato e ucciso una studentessa universitaria nel 1995. Si tratta della prima esecuzione dopo quella shock avvenuta in Arizona a fine luglio, quando ad un prigioniero sono state praticate quindici iniezioni letali e due ore di sofferenze per morire.