11 marzo 2014 Usa, pastore battista mette fucile in palio

Chiesa celebra cacciatori e portatori d'arma Una lotteria permetterà di vincere un semiautomatico d'assalto AR-15

12:28 - "Vi lascio la pace, vi do la mia pace", recita il Vangelo secondo Giovanni (14:27). A parere di John Koletas, pastore della chiesa battista di Troy, stato di New York, questa pace è tranquillamente raggiungibile anche attraverso l'uso di armi. Compresi fucili d'assalto semiautomatici. Per questo motivo, in occasione di un evento che celebrerà cacciatori e portatori d'armi, Koletas ha indetto una lotteria che ha come primo premio un AR-15.

L'annuncio è stato dato dalla stessa chiesa sul suo sito internet, sul quale è stato pubblicato anche un volantino raffigurante il fucile in questione. Dopo l'estrazione, la consegna del premio avverrà il prossimo 23 marzo. Il fucile è prodotto dalla Smith & Wesson, spara 800 colpi al minuto ed è stato donato da un'armeria locale. La notizia ha creato un aspro dibattito, nonostante negli Stati Uniti il possesso di un'arma sia nella normalità. Chiaramente, il fatto che l'iniziativa sia stata presa da un pastore ha aumentato l'attenzione mediatica sulla vicenda. L'invito a partecipare è strettamente rivolto ai fedeli della congregazione, particolare che ha indotto l'opinione pubblica a pensare alla trovata pubblicitaria, messa in piedi dai battisti di Troy per trovare nuovi adepti.



Koletas, in una lettera aperta, ha giustificato la sua decisione sostenendo che l'America "è stata costruita con la Bibbia di re Giacomo e la pistola". Sul volantino inoltre è presente la scritta: "La Bibbia difende il mio diritto di tenere e portare armi?". In questo caso specifico la risposta è scontata. Il pastore, che in passato ha collezionato sette arresti per eccessi di foga durante alcune predicazioni in strada, ha poi motivato la scelta scagliandosi contro i "media socialisti anticristiani e politici socialisti anticristiani degli ultimi anni".



La moglie del reverendo, riporta l'Indipendent, ha spiegato che "la lotteria non è una strategia di marketing per aumentare i numeri della chiesa, ecco perchè i volantini sono stati spediti solo ai possessori d'armi". La questione si è però diffusa rapidamente in tutto il Paese. La chiesa battista infatti non è nuova a casi di questo tipo, visto che la "Lone Oak First Baptist Church" del Kentucky aveva recentemente cercato di invogliare i giovani a frequentare la congregazione tramite pranzi (a base di bistecca) gratis e la possibilità, anche qui, di portarsi a casa una pistola.