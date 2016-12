Usa, ok taglio emissioni inquinanti

00:54 - Nel giorno in cui la sua popolarità viene data dai sondaggi ai minimi storici, Barack Obama ottiene una grande vittoria sul fronte della sua "agenda verde", quella che contiene le misure per la lotta all'inquinamento. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato il nuovo regolamento dell'Epa (l'agenzia federale per l'ambiente) che impone una revisione e, se necessario, un drastico taglio delle emissioni degli impianti a carbone in ben 27 Stati.