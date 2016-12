01:15 - Il presidente americano Barack Obama ha dato il via libera al lancio di aiuti umanitari (cibo e medicine) alla popolazione dell'Iraq in fuga dai militanti dell'Isis. Fonti dell'amministrazione statunitense spiegano che gli aerei Usa sono già in volo ma che i lanci non sono ancora cominciati. Nel frattempo l'aviazione irachena ha bombardato le forze dello Stato islamico nel nord dell'Iraq.