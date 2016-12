Usa, Obama: "Recuperare ceto medio"

22:21 - "Misurerò me stesso e la fine della mia presidenza in larga parte sul fatto se sia riuscito a iniziare il processo di ricostruzione della classe media e di accesso al ceto medio di classi subalterne". Lo ha detto Barack Obama al NewYorker,rispondendo a chi gli domanda quale sia la sua priorità prima di abbandonare la Casa Bianca nel 2016. Bisogna invertire "la tendenza verso la disuguaglianza economica in questa società", ha aggiunto.