Usa, Obama lancia fondo per clima

02:00 - Un fondo di un miliardo di dollari per ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sull'ambiente. A lanciarlo è il presidente americano, Barack Obama, che fa il suo annuncio dalla California, colpita da una siccità senza precedenti. Il settore agricolo del Golden State è in ginocchio per una pioggia che manca da tempo, mentre una parte degli Stati Uniti è travolta dalla neve. Le nuove risorse saranno stanziate nel progetto di legge sul bilancio.