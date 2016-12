Usa, Obama: "Alzare salario minimo"

02:01 - Il presidente americano, Barack Obama, nel giorno del Labour Day, la festa del lavoro, è tornato sull'aumento del salario minimo: "Non sto chiedendo la luna, ma voglio un buon accordo per i lavoratori americani". Parlando a Milwaukee, in Wisconsin, Obama ha attaccato il Congresso, reo di ostacolare le riforme economiche e sociali, e ha chiesto, in vista delle elezioni di metà mandato a novembre, di dare un segnale per sbloccare la situazione di stallo.