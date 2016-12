02:00 - Lo stato di New York si appresta ad allentare le restrizioni sulla marijuana. Il governatore Andrew Cuomo annuncerà in settimana un atto esecutivo con il quale consentirà l'uso di una quantità limitata di marijuana per chi è seriamente malato. Lo riporta il New York Times. Le misure saranno comunque molto più restrittive delle leggi che vigono in Colorado e in California.