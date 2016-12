Usa, nuova marcia contro polizia

23:21 - Migliaia di manifestanti si sono riuniti a Staten Island, a New York, per protestare contro i metodi violenti utilizzati della polizia. Il corteo è in memoria di un afroamericano 43enne morto a luglio proprio a Staten Island, mentre era in stato di fermo da parte di agenti della polizia della Grande Mela. Alla marcia sono attesi anche i genitori di Michael Brown, il ragazzo afroamericano ucciso da un agente a Ferguson, in Missouri.