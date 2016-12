Usa, non vuole fare la rampa con lo skate: padre lo butta giù con un calcio

17:49 - Sta facendo il giro del web suscitando indignazione in tutta la rete il video girato al Kona Skate Park di Arlington, Florida, in cui si vede un padre, irritato perché il figlio di sei anni non sembra minimamente intenzionato a scendere sulla rampa da skatebord, dargli un calcio e buttarlo giù. Un passante ha ripreso la scena ed ha denunciato quanto accaduto ai responsabili della struttura che hanno immediatamente allontanato l'uomo. Il bambino fortunatamente non ha riportato ferite, ma per il padre potrebbero adesso esserci anche delle conseguenze penali.