Gli Stati Uniti non solo non vogliono l'Iran nella coalizione anti-Isis, ma si oppongono anche alla presenza di Teheran alla conferenza convocata a Parigi lunedì per definire una strategia contro i jihadisti dello Stato islamico in Iraq e Siria. Lo ha detto ad Ankara il segretario di Stato americano, John Kerry, sostenendo che un ruolo dell'Iran "non sarebbe adeguato" per la sua "implicazione" nel conflitto siriano.