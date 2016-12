01:45 - Gli Stati uniti condannano con forza quanto sta accadendo in Thailandia. "Non ci sono giustificazioni per questo colpo di stato militare", ha detto il segretario di Stato, John Kerry. Ci saranno "implicazioni negative per le relazioni tra Stati Uniti e Thailandia", ha ammonito il capo della diplomazia Usa chiedendo "il ripristino del governo civile, il ritorno alla democrazia e il rispetto dei diritti umani".