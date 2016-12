25 giugno 2014 Usa, muore in un incidente mentre

13:41 - Colette Moreno non poteva mai immaginare che quello sarebbe stato il suo ultimo selfie. La 26enne, madre di un bimbo, stava andando a festeggiare il suo addio al nubilato con l'amica Ashley Theobald, in Missouri. Per questo aveva deciso di pubblicare su Instagram il sorridente selfie che ritraeva le due amiche in piena aria di festa. Poco tempo dopo, però, un incidente mortale ha stroncato per sempre il sorriso di Collette.

Ashley Theobald stava tentando di superare un camion in una strada a doppio senso di circolazione per evitare i fumi di scarico: Collette Moreno infatti aveva iniziato a tossire a causa dell'asma di cui soffriva. Nella corsia opposta però è sopraggiunto un pick-up.



L'impatto tra la Chevrolet Malibu e il Dodge Ram è stato inevitabile. La 26enne è morta dopo tre ore all'University Hospital di Columbia, in Missouri. L'amica e l'autista dell'altro mezzo sono stati più fortunati e hanno riportato soltanto ferite lievi.