Usa, muore il marinaio della foto a Times Square dopo la fine della guerra

12:15 - E' morto a 86 anni Glenn McDuffie, l'ex marinaio che ha sempre rivendicato di essere il protagonista di una foto che fece epoca, quella in cui stava baciando una infermiera a Times Square di New York, durante i festeggiamenti per la fine della seconda guerra mondiale. Una foto scattata da Alfred Eisenstaedt e pubblicata sulla rivista Life che è diventata l'icona della gioia di un Paese intero finalmente fuori dall'incubo del conflitto.

La rivista non ha mai verificato l'identità reale dei due protagonisti della celebre foto in cui del resto, nella foga del bacio, i visi appaiono parzialmente coperti. Così che in tanti, nel corso degli anni, hanno detto di essere i due che si stavano baciando.



Ma Glenn non ha mai ceduto di un centimetro, arrivando anche a raccontare, nel corso degli anni, come nacque quella foto: "Mi trovavo a New York. Stavo scendendo da una metro a un'altra, quando ho saputo della resa del Giappone. Ero così felice che uscii dalla stazione in cui mi trovavo e corsi per strada. Lì - prosegue l'ex marinaio - vidi una infermiera. Lei mi vide felice, mi fece un grandissimo sorriso e mi lanciai subito per baciarla, senza dire una parola. Poi presi la metro e tornai a Brooklyn".