00:27 - Aerei russi hanno violato lo spazio aereo dell'Ucraina in diverse occasioni nelle ultime 24 ore. Lo afferma il Pentagono. "Possiamo confermare che aerei russi sono entrati nello spazio aereo di Kiev - sottolinea in una nota il Dipartimento della Difesa americano -. Chiediamo alla Russia di adottare misure immediate per allentare la tensione".