Usa, mette la vodka nel biberon: bimba di 13 mesi rischia di morire

16:44 - Una bambina americana di 13 mesi ha rischiato di morire perché ha bevuto vodka invece che acqua. A fare l'errore un amico della madre incaricato di accudirla mentre la donna, la 26enne Jessica Bachmaier, era al lavoro. È successo ad Erie, in Pennsylvania.



"Ho preso dal frigo una bottiglia di acqua e l'ho versata nel biberon", ha raccontato l'uomo. "Poi ho visto che la bambina dopo averlo bevuto non reagiva più e l'ho portata al pronto soccorso".



Dai primi accertamenti fatti sulla piccola, i medici hanno individuato un livello di alcol nel sangue della piccola pari a 0,289, tre volte il limite legale per un adulto. Adesso è polemica tra la mamma e l'amico di famiglia.



La prima dice di non avere mai avuto superalcolici in casa, mentre il baby-sitter che ha quasi ucciso la piccola, racconta di non aver introdotto volontariamente la vodka nel biberon. Ora la bambina è fuori pericolo, ma la mamma ha perso la custodia.