02:00 - Maxi spiaggiamento di balene pilota sulle coste sud occidentali della Florida: circa una cinquantina i cetacei che si sono arenati in acque poco profonde. Quattro sono già morte e si teme per il resto del branco. "Sono davvero in pessima salute", ha spiegato Kim Amendola del National Oceanic Service. Le balene pilota, la cui lunghezza può superare i sei metri, di solito nuotano in acque profonde e lontano dalla costa.