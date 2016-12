Usa,manca farmaco:slitta esecuzione

01:15 - Una Corte dell'Oklahoma, negli Usa, ha rinviato l'esecuzione di due condanne a morte in programma nei prossimi giorni, per la mancanza del farmaco letale da iniettare nelle vene dei condannati. Le società farmaceutiche in Europa, America e Asia, infatti, si sono rifiutate, per ragioni etiche, di vendere alle autorità i loro prodotti utilizzabili a tale scopo. La Commissione Europea, inoltre, ha imposto limiti all'export di anestetici negli Usa.